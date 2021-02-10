Ярмоленко травмировался в матче с "Манчестер Юнайтед"

Андрей Ярмоленко еще не забивал в нынешнем чемпионате Англии. Фото Рейтер

Вчера вечером завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Вест Хэм". Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "ОлдТраффорд" и завершилась победой "красных дьяволов" в овертайме со счётом 1:0.

В основное время команды не определили победителя. Победу "Манчестер Юнайтед" в овертайме принёс гол Скотта Мактоминая. Результативной передачей отметился Маркус Рашфорд.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав и вынужденно покинул поле на 54-й мин. из-за повреждения при счете 0:0.

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"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Вест Хэм" завершил участие в турнире. Напомним, на предыдущей стадии "красные дьяволы" обыграли "Ливерпуль" со счётом 3:2. "Вест Хэм" в свою очередь одержал победу над "Донкастер Роверс", отправив в ворота соперника 4 мяча.