Ярмоленко рассказал, чем "Вест Хэм" лучше "Борусси" Дортмунд

Андрей Ярмоленко уже 3 сезон проводит в АПЛ. Фото: whufc.com

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, чем "Вест Хэм" лучше его предыдущий клуба "Боруссии" Дортмунд.

В Англии украинскому футболисту помогли с адаптацию, а в Германии он не был сконцентрирован на футболе.

"У меня было больше проблем с обустройством и адаптацией в Дортмунде. Когда я приехал в Англию, мне сразу же помогали во всех ситуациях. В клубе есть люди, которые помогут вам найти квартиру и соответствующую школу для детей.

Это помогло мне невероятно все структурировать и управлять своей повседневной жизнью, чтобы я мог на 100 процентов сконцентрироваться на футболе. Обычно, это не так просто, когда ты переезжаешь в новую страну. Поэтому я очень благодарен сотрудникам и клубу", - поделился Ярмоленко в интервью Transfermarkt.

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Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" уже 3-й сезон. До этого год провел в Германии.