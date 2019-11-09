Ярмоленко проиграл, но был одним из лучших в составе Вест Хэма

Ярмоленко немного исправился за предыдущий провальный матч

В матче 12 тура чемпионата Англии Бернли разгромил Вест Хэм. Хозяева забили в ворота гостей три безответных гола. Сообщает footballua.tv

Не спас Вест Хэм от фиаско и Андрей Ярмоленко. Украинец начал матч на скамейке для запасных, однако появился на поле уже на 20 минуте, заменив травмированного Марка Нобла.

За время, проведённое на поле, Ярмоленко 37 раз коснулся мяча, отдал 23 передачи (1 – ключевая) и оформил 4 кросса. Точность пасов украинца составила 82,6%. Кроме этого, Андрей нанес 3 удара (2 – в створ ворот Бернли) и совершил 1 успешную попытку дриблинга.

В итоге, Ярмоленко получил от портала WhoScored одну из самых высоких оценок среди игроков Вест Хэма – 6.26. Больше получили только четверо одноклубников украинца.

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Очередное поражение может стать роковым для тренера "Вест Хэма" Маурисио Пеллегрини, над которым нависла угроза отставки.