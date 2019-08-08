Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане

Ярмоленко (слева) и Срна (справа) были оппонентами на футбольном поле

Легенды "Динамо" и "Шахтера" поспорили на счет чемпиона Украины в новом сезоне.

Дарио Срна уверенно заявил, что "горняки" повторят свой прошлогодний триумф в УПЛ, на что Андрей Ярмоленко предложил, что чемпионом станем в новом сезоне "Динамо".

"Конечно, я могу поспорить с Дарио. Например, на ужин в хорошем ресторане. Я говорю, что чемпионат Украины выиграет" Динамо ". Если выиграет" Шахтер ", я готов угостить его ужином в любом хорошем ресторане", - сказал Ярмоленко в блиц-интервью от "Favorit".

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"Динамо" и "Шахтер" сойдутся в очном противостоянии в рамках третьего тура УПЛ уже 10 августа, начало в 17:00.