Ярмоленко помог "Вест Хэму" получить ничью

Андрей Ярмоленко 3-й сезон играл в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

Полузащитник сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко отдал голевой пас в матче АПЛ.

В 15-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм" в домашнем матче не смог победить "Брайтон" - 2:2.

Гости открыли счет в конце 1-го тайма. "Вест Хэм" отдыхал в начале 2-й половины игры. Ярмоленко вышел на замену и отдал голевой пас на Бена Джонсона. Затем команды еще обменялись забитыми мячами.

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Команда Андрея Ярмоленко идет на 10-й позиции в АПЛ. В следующем туре "Вест Хэм" 29 декабря сыграет с "Саутгемптоном".