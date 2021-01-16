Ярмоленко помог обыграть "Бернли"

Андрей Ярмоленко не забил ни одного мяча в сезоне. Фото "Вест Хэм"

В Лондоне на Олимпийском стадионе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" принимал "Бёрнли". Встреча завершилась победой "молотобойцев" со счётом 1:0.

На 9-й минуте матча хозяева открыли счёт. Полузащитник Пабло Форнальс с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, где гости не уследили за нападающим Майклом Антонио и он беспрепятственно переправил мяч в ворота.

На 82-й минуте вместо нападающего Джаррода Боуэна на поле вышел 31-летний украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко. Он имел шанс забить, или отдать голевую передачу, но не сделал ни того, ни другого. Удар Андрея заблокировали защитники.

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"Вест Хэм Юнайтед" в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Бёрнли" (16) — на 17-м месте.