Ярмоленко помог обыграть "Бернли"

 
Ексклюзивы
1/5
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
1 Просмотров: 423
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
1 Просмотров: 1512
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1485
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 333
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 612
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2 Просмотров: 909
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 936
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 315
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2583
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2583
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 504
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1692
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5724
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 846
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 20:51

Ярмоленко помог обыграть "Бернли"

  Комментировать
Ярмоленко помог обыграть &quot;Бернли&quot;
Андрей Ярмоленко не забил ни одного мяча в сезоне. Фото "Вест Хэм"

В Лондоне на Олимпийском стадионе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" принимал "Бёрнли". Встреча завершилась победой "молотобойцев" со счётом 1:0.

На 9-й минуте матча хозяева открыли счёт. Полузащитник Пабло Форнальс с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, где гости не уследили за нападающим Майклом Антонио и он беспрепятственно переправил мяч в ворота.

На 82-й минуте вместо нападающего Джаррода Боуэна на поле вышел 31-летний украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко. Он имел шанс забить, или отдать голевую передачу, но не сделал ни того, ни другого. Удар Андрея заблокировали защитники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко помог победить "Эвертон"

"Вест Хэм Юнайтед" в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Бёрнли" (16) — на 17-м месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярмоленко помог обыграть "Бернли"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"

Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

Украина объявила войну России

Вашингтон начал военную операцию

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 2 Просмотров: 10557
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 7263
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
6
 2 Просмотров: 5743
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 5463
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 5238
Спорт
Давит на соперников. Тучный гандболист стал звездой чемпионата мира
Давит на соперников. Тучный гандболист стал звездой чемпионата мира Просмотров: 144
"Клопп должен угадать со стартовым составом "Ливерпуля"
"Клопп должен угадать со стартовым составом "Ливерпуля"
 1 Просмотров: 54
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
Африканский спортсмен побил рекорд в тройном прыжке
 Просмотров: 414
Украина показала худший результат сезона в эстафете
Украина показала худший результат сезона в эстафете Просмотров: 279
Skoda не даст денег на чемпионат мира в Беларуси
Skoda не даст денег на чемпионат мира в Беларуси Просмотров: 468
Больше всего комментируют
7
ОРДЛО передадут украинских пленных
2
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
2
Пророссийский политик возглавил партию Меркель
2
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
Голосов: 891
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть