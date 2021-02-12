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пятница, 12 февраля 2021 09:05

Ярмоленко получил тяжелую травму

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Ярмоленко получил тяжелую травму
Андрей Ярмоленко 3-й сезон выступает в АПЛ. Фото: REUTERS

Лидер сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму.

Полузащитник "Вест Хэма" рискует не сыграть больше в текущем сезоне из-за травмы связки колена, сообщает Claret and Hugh.

Украинец травмировался в кубковом матче против МЮ. Обследование показало, что футболист имеет серьезные проблемы со здоровьем.

В июне 2021-го года сборная Украины стартует на Евро.

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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах за клуб.

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