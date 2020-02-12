Ярмоленко получает наибольшую зарплату в "Вест Хэме"

Андрей Ярмоленко будет готов выйти на поле в начале марта

Украинский полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком лондонской команды.

По данным портала Spotrac.com, Андрей Ярмоленко получает 115 тыс. фунтов (136,5 тыс. Евро) в неделю, а его годовая зарплата составляет 5,98 миллионов фунтов (7,09 миллионов евро).

Второе место по этому показателю занимает Джек Уилшир - 5,2 миллиона фунтов в год, третье - Фелипе Андерсон (4,42 миллиона фунтов).

Напомним, летом 2017 полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко перешел из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию". По данным СМИ, его трансфер стоил 25 - 30 млн евро. За "Боруссию" он выступал в 2017 - 2018 годах, а сейчас является игроком "Вест Хэма".

В декабре Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра и теперь завершает процесс восстановления.

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В нынешнем сезоне он сыграл 15 поединков за "Вест Хэм" в АПЛ. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.