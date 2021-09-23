Ярмоленко поддержит Усика в бою против Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Игрок английского "Вест Хэма" и сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко посетит чемпионский бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Чтобы успеть на поединок, Ярмоленко вылетит в Лондон из Лидса на вертолете вместе с одноклубником Декланом Райсом, сообщил в Facebook журналист Максим Розенко.

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На кону боя Усик - Джошуа стоят чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат британскому боксеру.

Бой Усика и Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. В Украине поединок эксклюзивно будет транслировать сервис MEGOGO. В предыдущем поединке Усик по очкам одолел британца Дерека Чисору, а Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.