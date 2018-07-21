Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео

Украинский новичок лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в товарищеском матче против "Престона" (2:2) вышел на поле с первых минут.
В концовке первого тайма украинец отдал результативную передачу на Марко Арнаутовича. Это дебютный голевой пас экс-полузащитника "Динамо" в новом коллективе.
На 64-й минуте украинца заменили.
В предыдущем спарринге Ярмоленко также вышел в старте и был заменен в перерыве.
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В "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко перебрался из дортмундской "Боруссии".
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