Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 252
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 855
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2277
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3133
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 675
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6408
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1233
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3726
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3870
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133618
Фото
Все фото
5
14
8
8
6
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
Видео
Все видео
Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео
Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео
Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева
Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева
Зинченко "привез" пенальти в матче с "Боруссией" Д - видео
Зинченко "привез" пенальти в матче с "Боруссией" Д - видео
Как Погба мотивировал партнеров по сборной Франции - видео
Как Погба мотивировал партнеров по сборной Франции - видео
Показали, как 5-летний Модрич снялся в фильме о волках
Показали, как 5-летний Модрич снялся в фильме о волках
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3582
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 576
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3726
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3528
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26785
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 июля 2018
Просмотров: 1062
Гад Путін
– Дівчата, ви звідки? – питає англійською турок із татуюванням на грудях двох дівчат біля басейну в турецькому місті Белек. Якраз ...
суббота, 21 июля 2018 19:01

Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео

  Комментировать
Ярмоленко отметился первым голевым пасом за &quot;Вест Хэм&quot; - видео
Ярмоленко отметился результативным действием в контрольном матче. Фото: Reuters

Украинский новичок лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в товарищеском матче против "Престона" (2:2) вышел на поле с первых минут.

В концовке первого тайма украинец отдал результативную передачу на Марко Арнаутовича. Это дебютный голевой пас экс-полузащитника "Динамо" в новом коллективе.

На 64-й минуте украинца заменили.

В предыдущем спарринге Ярмоленко также вышел в старте и был заменен в перерыве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко развлек партнеров по "Вест Хэму" веселой песней

В "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко перебрался из дортмундской "Боруссии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярмоленко отметился первым голевым пасом за "Вест Хэм" - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Президентом большой страны выбрали пенсионерку

Самое читаемое
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 149084
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 123313
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 2 Просмотров: 38139
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 31936
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 27299
Больше всего комментируют
59
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
16
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
10
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
6
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
4
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
Голосов: 584
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua