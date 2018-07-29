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воскресенье, 29 июля 2018 14:23

Ярмоленко отметился голевым пасом в матче за "Вест Хэм"

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Ярмоленко отметился голевым пасом в матче за &quot;Вест Хэм&quot;
Ярмоленко помог своей команде добыть непростую победу. Фото: ФК "Вест Хэм"

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в основной состав своей команды на контрольный матч против "Ипсвича".

Украинец сыграл за "Вест Хэм" после небольшой травмы приводящей мышцы бедра, которая не позволила экс-игроку киевского "Динамо" принять участие в предыдущем спарринге лондонцев.

Ярмоленко провел на поле 63 минуты. За отведенное ему время Андрей много брал инициативу на себя, поучаствовал в голевой атаке. Также украинец отметился парочкой опасных навесов, а вот свой момент в концовке первого тайма не реализовал - вратарь "Ипсвича" перевел мяч на угловой.

Уже после ухода Ярмоленко с поля "Вест Хэм" забил второй гол усилиями Марко Арнаутовича. В итоге "Вест Хэм" победил - 2:1.

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Ярмоленко перебрался в Лондон из дортмундской "Боруссии".

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