Ярмоленко оставил расположение сборной

Андрей Ярмоленко травмировался 9 февраля. Фото: Reuters

Сборная Украины провела предматчевую тренировку на НСК "Олимпийский". В занятии приняли участие 26 футболистов.

Расположение команды покинул Андрей Ярмоленко, который не успел восстановиться после травмы к предстоящим матчам. Он вернулся в "Вест Хэм", где завершит реабилитацию.

Александр Тымчик и Владимир Шепелев сегодня, 27 марта, сыграли в составе "Динамо" в спарринге против бухарестского "Динамо" (3:0), но уже вернулись в расположение сборной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотим сыграть, как Украина – тренер Казахстана

Матч против Финляндии состоится 28 марта. Ранее сообщалось, что Ярмоленко тренируется в полную силу.