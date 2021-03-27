Ярмоленко оставил расположение сборной

Сборная Украины провела предматчевую тренировку на НСК "Олимпийский". В занятии приняли участие 26 футболистов.
Расположение команды покинул Андрей Ярмоленко, который не успел восстановиться после травмы к предстоящим матчам. Он вернулся в "Вест Хэм", где завершит реабилитацию.
Александр Тымчик и Владимир Шепелев сегодня, 27 марта, сыграли в составе "Динамо" в спарринге против бухарестского "Динамо" (3:0), но уже вернулись в расположение сборной.
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Матч против Финляндии состоится 28 марта. Ранее сообщалось, что Ярмоленко тренируется в полную силу.
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