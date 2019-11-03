Ярмоленко опозорился в чемпионате Англии

Андрей Ярмоленко провалил матч против "Ньюкасла". Фото: ФК "Вест Хэм"

В чемпионате Англии "Вест Хэм" дома проиграл "Ньюкаслу" 2: 3. По ходу игры "молотобойцы" уступали 0: 3, пишет "Спортарена"

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил плохую оценку в составе обеих команд этот матч. Украинец получил от WhoScored всего 5,6.

Ярмоленеко сыграл первый тайм, после чего был заменен на Мануэля Лансини. 45 минут Ярмоленко ни разу не пробил по воротам, сделал 11 передач с точностью 73%, два раза неудачно сыграл в отборе.

Отметим, что портал WhoScored выставляет оценки на основе статистического анализа действий игроков.

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Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел 10 игр за "молотобойцев", отметившись 3 голами и одной результативной передачей. После 11 матчей "Вест Хэм" идет на 11-м месте с 13 очками.