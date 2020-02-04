Ярмоленко не сыграет до конца зимы

Андрей Ярмоленко рискует остаться без футбола более чем на 2 месяца. Фото: ФК "Вест Хэм"

Восстановление полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко затягивается.

Игрок сборной Украины продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы бедра. Ожидать возвращения к игре Ярмоленко ранее 29 февраля не стоит, сообщает "FootballLondon"

Ярмоленко будет шанс снова сыграть в АПЛ в лондонском дерби против "Арсенала", которое состоится 7 марта. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря прошлого года в матче против "Саутгемптона".

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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.