Ярмоленко не помог "Вест Хэму" победить "Астон Виллу"

Андрей Ярмоленко провел на поле 60 минут

В заключительном матче пятого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" на своем поле сыграла вничью с "Вест Хэмом".

Сама игра получилось небогатой на голевые возможности как у одних, так и у других ворот. Как итог — нулевая ничья.

Интересно, что гости доигрывали этот матч в меньшинстве после того, как посреди второго тайма вторую желтую карточку получил защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку.

Украинский хавбек "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 60 мин., после чего уступил место Пабло Форнальсу.

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После этой игры "Вест Хэм" имеет 8 очков и занимает 8-ю позицию в АПЛ. Следующий матч команда Ярмоленко проведет против МЮ.