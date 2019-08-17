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суббота, 17 августа 2019 19:06

Ярмоленко не помог "Вест Хэму" одержать первую победу в чемпионате

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Ярмоленко не помог &quot;Вест Хэму&quot; одержать первую победу в чемпионате
Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" только 15 минут

Лондонский "Вест Хэм" в матче второго тура АПЛ не сумел обыграть "Брайтон" — 1:1.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле на 77-й минуте встречи вместо Пабло Форнальса, когда команды уже обменялись голами и результативными действиями не отметился.

На 61-минуте встречи "Вест Хэм" вывел вперед Чичарито, а спустя несколько минут в составе "Брайтона" счет сравнял Троссар.

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"Вест Хэм" после двух туров имеет лишь одно очко в АПЛ. В следующем матче "молотобойцы" сыграют с "Уотфордом".

https://sportarena.com
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