Ярмоленко не помог "Вест Хэму" одержать первую победу в чемпионате

Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" только 15 минут

Лондонский "Вест Хэм" в матче второго тура АПЛ не сумел обыграть "Брайтон" — 1:1.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле на 77-й минуте встречи вместо Пабло Форнальса, когда команды уже обменялись голами и результативными действиями не отметился.

На 61-минуте встречи "Вест Хэм" вывел вперед Чичарито, а спустя несколько минут в составе "Брайтона" счет сравнял Троссар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко огласил список приглашенных на ближайшие матчи сборной

"Вест Хэм" после двух туров имеет лишь одно очко в АПЛ. В следующем матче "молотобойцы" сыграют с "Уотфордом".