Ярмоленко не будет продлевать контракт из "Вест Хэмом"

Андрей Ярмоленко забивает в каждом матче Евро. Фото: Reuters

Нападающий "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет английский клуб, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, 31-летний украинский футболист не будет продлевать соглашение в "Вест Хэмом", рассчитанное до лета 2022 года. Сообщается, что агент Ярмоленко уже ищет новый клуб для своего клиента.

Андрей дважды получал тяжелые травмы в "Вест Хэме".

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Ярмоленко перешёл в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" в 2018 году. В минувшем сезоне украинский форвард принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. С 2009 года Ярмоленко вызывается в сборную Украины. На данный момент футболист забил два мяча и отдал одну голевую передачу на Евро-2020.