Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме"

 
Ексклюзивы
1/5
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 486
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 828
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 729
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5274
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1170
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5544
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1323
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2709
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1584
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
15
9
11
11
6
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Видео
Все видео
В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля
В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля
Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола
Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола
Форвард сборной Италии забил фантастический гол в Серии А
Форвард сборной Италии забил фантастический гол в Серии А
Супербоул выиграли Канзас-Сити
Супербоул выиграли Канзас-Сити
Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна
Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 639
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 441
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3222
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1548
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 19:35

Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме"

  Комментировать
Ярмоленко может потерять половину зарплаты в &quot;Вест Хэме&quot;
Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан еще на два сезона. Фото: Reuters

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может потерять половину своей зарплаты со следующего сезона в "Вест Хэме"

В контракте футболистов прописан пункт, согласно которому у них произойдет уменьшение зарплаты на 50% в случае вылета команды из АПЛ. На такой шаг руководство клуба в свое время пошло, чтобы обезопасить себя от финансовых трудностей, сообщает Daily Mail.

Вылет клуба из АПЛ и уменьшение зарплаты вдвое может привести к тому, что многие игроки покинут "Вест Хэм" в таком случае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко не сыграет до конца зимы


Пока же "Вест Хэм" занимает восемнадцатое место в турнирной таблице. До 17-го места, которое сохранит команду в АПЛ, - лишь одно очко. Зарплата в клубе составляет почти 7 млн евро в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Цукерберг запустил соцсеть

Под Киевом открыли новую археологическую культуру

16 человек погибли в пожаре

Расстреляли автора пьесы о ГУЛАГе

В Крыму собрались мировые лидеры

От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины

Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями

Пушистый близнец: какое животное путают с человеком

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 73910
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 44506
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 12933
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 9954
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8856
Спорт
"У меня было два предложения от" Шахтера "- Шапаренко
"У меня было два предложения от" Шахтера "- Шапаренко Просмотров: 27
В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля
В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля
 Просмотров: 207
Защитник "Динамо" имеет предложение от российского клуба - журналист
Защитник "Динамо" имеет предложение от российского клуба - журналист Просмотров: 450
Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола
Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола
 Просмотров: 675
Шевченко пригласил в сборную Украины итальянского тренера
Шевченко пригласил в сборную Украины итальянского тренера Просмотров: 531
Больше всего комментируют
4
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
3
Активист судится с президентом
3
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
Голосов: 1048
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua