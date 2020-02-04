Ярмоленко может потерять половину зарплаты в "Вест Хэме"

Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан еще на два сезона. Фото: Reuters

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может потерять половину своей зарплаты со следующего сезона в "Вест Хэме"

В контракте футболистов прописан пункт, согласно которому у них произойдет уменьшение зарплаты на 50% в случае вылета команды из АПЛ. На такой шаг руководство клуба в свое время пошло, чтобы обезопасить себя от финансовых трудностей, сообщает Daily Mail.

Вылет клуба из АПЛ и уменьшение зарплаты вдвое может привести к тому, что многие игроки покинут "Вест Хэм" в таком случае.

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Пока же "Вест Хэм" занимает восемнадцатое место в турнирной таблице. До 17-го места, которое сохранит команду в АПЛ, - лишь одно очко. Зарплата в клубе составляет почти 7 млн евро в год.