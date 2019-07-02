Аргентина победила Бразилию в скандальном матче

Клаудио Каниджа стал автором единственного мяча в матче

Бразилия сыграет против Аргентины в полуфинале Копа Америка-2019.

Команды в рамках Кубка мира последний раз между собой встречались в 1990 году. Тогда на полях Италии аргентинцы оказались сильнее своих принципиальных соперников 1:0 и дошла до финала турнира, где уступила Германии. Гол в составе Аргентины забил Клаудио Каниджа

Тот матч запомнился не только результатом, но и скандалом, который возник уже после матча

Через полтора десятка лет всплыли более "интимные" подробности той игры. Диего Марадона признался, что вода в бутылках, которой так щедро делились аргентинские игроки со своими коллегами из Бразилии на самом деле была отравлена. У нее был подмешан какой-то транквилизатор, благодаря которому до конца матча "приложить" часть бразильской команды еле ноги волочила. Аргентинские игроки, естественно, эту воду не пили, так как знали о хитрости своего тренерского штаба заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии

Матч Бразилия - Аргентина пройдёт в ночь на 3 июля на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти. Начало полуфинального поединка Копа Америка-2019 - в 03:30 по киевскому времени. В Украине игру можно будет посмотреть только в интернете.