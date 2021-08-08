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воскресенье, 08 августа 2021 09:09

Яремчуку не удалось дебютировать за "Бенфику"

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Яремчуку не удалось дебютировать за &quot;Бенфику&quot;
Роман Яремчук начинал в киевском "Динамо". Фото: "Бенфика"

Украинский форвард Роман Яремчук не сумел дебютировать за новый клуб в первом туре чемпионата Португалии. Он остался в запасе в матче, в котором "Бенфика" победила "Морейренсе" со счетом 2:1. Из середины второго тайма клуб из Лиссабона играл вдесятером после удаления.

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш объяснил, почему не выпустил украинца на замену.

"Я думал над тем, чтобы выпустить Яремчука, но только в том случае, если бы мы выигрывали более крупно.

Роман не играл с самого чемпионата Европы, официальные игры заменят ему предсезонную подготовку", – сказал Жезуш.

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Роман Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" за € 17 миллионов. Следующий матч состоится 10 августа против "Спартака" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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