Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии

Роман Яремчук забил в первом официальном матче за "Бенфику". Фото: "Бенфика"

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук забил гол и отдал голевую передачу в матче 2-го тура чемпионата Португалии против "Аруки".

На 8-ой минуте матча выход Яремчука один на один с голкипером привел к фолауи удалению вратаря соперников

На 38-й минуте он помог Луке Вальдшмидту открыть счет в матче. Роман прошел флангом и отдал мяч партнеру, которому осталось лишь подставит ногу. Спустя 5 минут сам Яремчук оказался в схожей ситуации и замкнул прострел партнера.

На 57 минуте форварда заменили.

Сейчас идет второй тайм. Счет в матче - 2:0 в пользу "Бенфики".

Это первые результативные действия Яремчука в составе "Бенфики". Украинец проводит второй матч за португальскую команду, это его первый выход в старте.

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Ранее в матче со "Спартаком" в Лиге чемпионов Роман вышел на замену и забил мяч, но его записали на счет защитника москвичей Жиго. Путь к воротам мяч нашел через несколько рикошетов.