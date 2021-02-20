Яремчук вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионата Бельгии

Это был четвертый мяч Яремчука в двух последних матчах. Фото "Гент"

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук забил гол на выезде в матче 27-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена".

Форвард вышел в старте и отличился на 10-й минуте. Партнер Яремчука прошел флангом и в борьбе отдал передачу в штрафную площадь. Украинский форвард пробил в верхний угол ворот – 0:1. Однако на 16 минуте хозяева сравняли счет – 1:1. Матч так и закончился.

Это 14-й гол для Яремчука в нынешнем сезоне бельгийского первенства. Он делит третью строчку в списке лучших бомбардиров с Сузуки из "Синт-Трейдена" и Бруно из "Зюлте-Варегема". Лидирует форвард "Генка" Онуачу – 23 мяча. В Анри из "Левена" – 19 точных ударов.

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В предыдущем туре форвард сборной Украины сделал хет-трик в матче против "Мускрона". Нападающий "Мехелена" Марьян Швед в игре участия не принимал из-за травмы.