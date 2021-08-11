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среда, 11 августа 2021 09:49

Яремчук удачно дебютировал за "Бенфику"

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Яремчук удачно дебютировал за &quot;Бенфику&quot;
Символом "Бенфики является орел". Фото: twitter.com/SLBenfica

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук дебютировал за новый клуб. Во втором тайме матча со "Спартаком" он вышел на поле и помог сделать счет 2:0.

Мяч влетел в ворота после удара Яремчука и рикошета от защитника гостей.

Сайт УЕФА сначала записал гол на украинца, но позже в протоколе указали, что это автогол Жиго.

Футболист прокомментировал победу "Бенфики".

"Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Благодарю тренера за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем болельщикам. Было здорово сыграть за "Бенфику". Каждый день я хочу тренироваться всё больше, чтобы забивать больше голов", — приводит слова Яремчука пресс-служба "Бенфики".

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В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, "Бенфика" победила "Спартак" со счётом 2:0. "Бенфика" прошла в стадию плей-офф квалификации, где сыграет с ПСВ.

Это был дебютный матч Яремчука за бельгийскую команду. Летом он перешел в "Бенфику" за €17 млн.

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Дата
11
августа

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