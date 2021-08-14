Яремчук сегодня снова сыграет за "Бенфику"

Символом "Бенфики является орел". Фото: twitter.com/SLBenfica

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш рассказал, что планирует предоставить Роману Яремчуку игровое время в ближайшем матче.

"Яремчук только присоединился к нам после отпуска. Сейчас нет товарищеских матчей, поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов.

Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут или выйдет на замену, но в матче против "Аруки" он определенно получит игровое время", – сказал Жезуш.

Матч "Бенфика" – "Арука" состоися сегодня, 14 августа. Начало – 20.00.

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Яремчук присоединился к "Бенфике" в августе. Он сыграл несколько минут в матче отбора к Лиге чемпионов с московским "Спартаком" Роман забил гол, но УЕФА записал его на счет защитника россиян Жиго, рикошетом от которого мяч влетел в ворота.