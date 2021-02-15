Яремчук сделал хет-трик в чемпионате Бельгии

Яремчук не оставил шансов вратарю. Фото "Гент"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сделал хет-трик в матче 26 тура чемпионата Бельгии, в котором "Гент" принимал "Мускрон".

Голевую атаку на 29-ой минуте начал еще один украинец Роман Безус. Он удачно развернулся и отдал мяч на правый фланг. Оттуда последовал прострел в район 11-метровой отметки. Роману Яремчуку дали принять пас, развернуться и неотразимо пробить в правый от вратаря угол ворот.

На 85-ой и 90-ой минутах Яремчук забил еще дважды.

Окончательный счет – 4:0 в пользу "Гента"

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Это были 11, 12 и 13 мячи Романа Яремчука в 20 матчах чемпионата Бельгии.