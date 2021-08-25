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Яремчук с "Бенфикой" будет играть в Лиге чемпионов

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Яремчук с &quot;Бенфикой&quot; будет играть в Лиге чемпионов
Бенфика выстояла вдесятером. Фото: "ПСВ"

Вчера, 24 августа, в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов нидерландский ПСВ сыграл вничью с португальской "Бенфикой". Встреча проходила на стадионе "Филипс" в Эйндховене и завершилась со счётом 0:0.

Уже на 33-й минуте "Бенфика" осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник португальцев Лукас Вериссимо. Лукас неаккуратно сыграл в середине поля, ударив соперника локтем в прыжке. Несмотря на игровое преимущество ПСВ (21 удар по воротам, 8 — в створ), португальская команда удержала ничью.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук провел на поле 61 минуту и был заменен.

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Первый матч этих соперников завершился победой "Бенфики" со счётом 2:1. В составе лиссабонских "орлов" голами отметились Рафаэл Силва и Юлиан Вайгль. За ПСВ отличился Коди Гакпо.

"Бенфика" получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, ПСВ – в групповой этап Лиги Европы.

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