Яремчук рассказал, в какие клубы мог перейти летом

В текущем сезоне Роман Яремчук стал одним из лидеров "Гента", Фото: УАФ

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о трансферных предложения, которые он получал летом.

"Были официальные предложения со всеми бумагами от" Ромы "и" Бешикташа ". С" Галатасараем "были просто разговоры." Бешикташ "хотел аренду с правом выкупа.

"Рома" сделала официальный запрос на переговоры, спортивный директор загнул сумму сумасшедшую - 20 млн евро. Сразу было без шансов. Они отказались", - сказал Яремчук в программе" Вацко Live "

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В текущем сезоне Роман Яремчук провел 18 матчей за "Гент", в которых забил 10 мячей. В составе сборной Украины сыграл 7 матчей и забил 4 мяча.