Яремчук рассказал, когда восстановится от травмы

В прошлом году Роман Яремчук стал основным форвардом сборной Украины. Фото: рейтер

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал, когда планирует возвращение на футбольное поле.

В феврале форвард перенес операцию на ахилловом сухожилие и выбыл на 2-3 месяца.

"Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что до конца месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы", - отметил Роман в интервью "Команде -1".

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Роман Яремчук - основной нападающий сборной Украины. В квалификации Евро-2020 нападающий забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром сборной Украины.