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воскресенье, 27 декабря 2020 09:12

Яремчук получил первую красную карточку в Бельгии

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Яремчук получил первую красную карточку в Бельгии
Роман Яремчук забил 9 мячей в 15 матчах. Фото "КАА Гент"

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук был удален на 22 минуте матча с "Кортрейком" (0:1). Он неожиданно толкнул защитника соперников.

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал это удаление.

"Мы прострелили себе ногу этой красной карточкой, но хорошо сыграли и вдесятером. Мы весь матч были в хорошей форме и опасны. Мои ребята бились до последней минуты. То, что мы не забили, почти маленькое чудо. Но иногда это бывает непросто. Вратарь "Кортрейка" часто находился в выгодном положении, а когда это было не так, удача была на его стороне. Жаль, что мы проиграли, но как тренер я доволен, что мы создавали моменты в меньшинстве. Жаль, что ни один из них не был реализован. Вкратце: я доволен игрой, но мы едем домой без очков.

Я могу кратко рассказать об этой красной карточке. Это реакция, но такой нападающий, как Яремчук, должен уметь с этим справляться. Он ответил неправильно. Судья потом сказал мне, что это был удар по лицу, но это неправда, это был толчок. Во всяком случае Роману не стоило было себя так вести.

Яремчук извинился после финального свистка в раздевалке. Он обратился к команде и извинился. Он сказал, что очень обеспокоен тем, что оставил команду в меньшинстве. Я ценю это, но это имеет значение только в том случае, если он извлечет урок из этого. Как игрок, вы должны понимать, что вам могут многое сказать, чтобы вывести из равновесия. Пусть это будет уроком для всей команды", – сказал Ванхазебрук.

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Это было первое удаление Романа Яремчука за всю карьеру в Бельгии.

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Дата
27
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