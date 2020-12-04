Яремчук получил нового тренера

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: ФК "Гент"

Бельгийский "Гент" назначил главным тренером команды 53-летнего Хейна Ванхазебрука.

Контракт рассчитан на 1,5 сезона - до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

После поражения "Слован" в 5-м туре ЛЕ "Гент" отправил в отставку бывшего главного тренера Вима Де Деккера. Это уже 3 смена тренера в команде в течение текущего сезона.

В составе "Гента" выступает 3 игрока сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Камбэк "Милана" и первый гол Яремчука": результаты матчей 5-го тура Лиги Европы

Хейна Ванхазебрук уже возглавлял "Гент" в 2009 году и в период с 2014-го по 2017 годы. Также работал с "Андерлехтом" и "Кортрейком".