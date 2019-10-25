Яремчук подписал новый контракт с "Гентом"

Вероятно, Яремчук подписал новый контрак чтобы клуб смог продать его подороже

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук решил продолжить выступления в составе бельгийского "Гента".

Форвард поставил подпись под новым соглашением, срок которого рассчитан до 2023-го, сообщает "Футбол-24".

Яремчук перебрался в "Гент" из киевского "Динамо" в августе 2017-го, с тех пор сыграв за бельгийский клуб 95 матчей во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 9 ассистов.

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В нынешнем сезоне Роман забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 16 поединках.