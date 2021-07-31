Яремчук официально перешел в "Бенфику"

Яремчук подписал контракт на 5 лет. Фото: "Бенфика"

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заключил контракт с "Бенфикой", сообщает официальный сайт португальцев. Контракт форварда с "орлами" рассчитан на пять лет.

"Гент" получит от "Бенфики" € 17 млн/ за 75% прав на украинского форварда, сообщает PortugueseSoccer.com.

Клаусула составит € 100 млн. Контракт подписан до 2026 года.

Яремчук с августа 2017 года выступал за "Гент". В составе бельгийской команды забил 61 гол и сделал 18 голевых передач в 152 матчах.

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Яремчук перешёл в "Гент" из киевского "Динамо" в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Вулверхэмптона", "Арсенала", "Милана" и "Ромы".