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понедельник, 02 августа 2021 10:18

Яремчук хочет дебютировать за "Бенфику" в Москве

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Яремчук хочет дебютировать за &quot;Бенфику&quot; в Москве
Роман Яремчук должн усилить атаку "Бенфики". Фото: ФК "Бенфика"

Форвард сборной Украины и "Бенфики" 25-летний Роман Яремчук хочет сыграть против второй команды России "Спартака" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Отец нападающего Олег Яремчук прокомментировал переход сына в "Бенфику".

"Все эти дни я нахожусь с сыном в Португалии в качестве представителя семьи. Побывал на встрече с руководством "Бенфики", которая два года следила за выступлениями Романа, присутствовал, когда он проходил тестирование.

К нему проявляли интерес еще несколько именитых клубов, в частности немецкий "Байер", однако "Гент" предпочел "Бенфике".

Роман хочет сыграть в Москве, однако он успел провести в "Бенфике" только одно занятие. Поэтому все будет зависеть от решения тренерского штаба", - сказал Яремчук-старший в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Роман Яремчук перешел в "Бенфику" с "Гента" за €17 млн. Нападающий подписал контракт на пять лет.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" проведут 4 августа в Москве. Через неделю команды сыграют в Лиссабоне. Россиян тренирует бывший наставник "Бенфики" Руи Виктория.

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