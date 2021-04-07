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среда, 07 апреля 2021 08:47

Арбитр из Румынии догнал Холанда и попросил автограф

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Арбитр из Румынии догнал Холанда и попросил автограф
Арбитр взял автограф у Эрлинга Холанда Фото: BT Sport

После завершения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" (2:1) произошёл забавный эпизод, который вызвал множество обсуждений в прессе. Об этом пишетTalkSport.

Как сообщает источник, румынский линейный судья матча Октавьян Шовре не постеснялся взять автограф у 20-летнего норвежского форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, догнав его прямо в подтрибунном помещении "Этихада" сразу после завершения матча. Бывшие футболисты английской Премьер-лиги Оуэн Харгривз и Джолеон Лескотт раскритиковали поведение арбитра.

"У них был матч, "Боруссия" допустила в нём множество ошибок. Безусловно, как и любой другой человек, вы можете быть фанатом этого игрока, но вы не можете совершать такой поступок в такой момент, это просто неправильно", — сообщил экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед".

Лескотт добавил: "Для этого никогда не бывает подходящего времени, просто это не сулит ничего хорошего арбитру. Это выглядело слишком по-детски".

Украинец Александр Зинченко из "Сити" весь матч просидел в запасе.

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Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Манчестер Сити" будет сыгран в среду, 14 апреля. Английский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы еще ни разу не выходил в полуфинал Лиги чемпионов. В прошлом году "Сити" в 1/4 финала проиграл "Лиону" – 1:3.

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