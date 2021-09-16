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четверг, 16 сентября 2021 23:53

"Анти-мужики": "Заря" опозорилась в Лиге конференций

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&quot;Анти-мужики&quot;: &quot;Заря&quot; опозорилась в Лиге конференций
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря".

В первом туре Лиги конференции "Заря" проиграла "Будё-Глимт" - 1:3.

Что нужно знать о матче в Норвегии?

Равный первый тайм. В первой половине была осторожная игра. Хозяева больше владели инициативой, но и "Заря" пыталась проводить свои атаки.

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Провал в начале второго тайма. После перерыва норвежцы забили два мяча за две минуты и фактически закрыли вопрос победителя.

"Заря" проиграла физическую борьбу. Хозяева навязали силовой футбол с большим количеством единоборств и длинных передач. Игроки "Зари" очень много проигрывали дуэлей на своей половине поля.

"Заря" развалилась после первого пропущенного мяча

Провал защиты. Оборона "Зари" сыграла очень слабо. Пара Вернидуб - Цвек была не убедительна. На флангах тоже возникали пожары. Неудивительно, что в запасе остались ведущие защитники Имереков и Фаворов.

Вратарь не выручил. Дмитрий Мацапура не допускал ошибок, но и не выручал команду. Молодому вратарю явно не хватает опыта международных матчей.

Гол престижа. Артем Громов в конце матча смог спасти "Зарю" от разгромного поражения.

"Анти-мужики". "Заря" откровенно развалилась в начале второго тайма. Хозяева имели возможности доводить счет до неприличного.

В другом матче группы "Рома" победила ЦСКА София - 3:1.

В следующем туре "Заря" будет принимать "Рому", а ЦСКА сыграет дома с "Будё-Глимт".

19 сентября команда Виктора Скрипника будет принимать "Черноморец". В чемпионате Украины "Заря" занимает седьмое место.

Автор: Сергей Тищенко
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