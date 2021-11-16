Англия уничтожила своего соперника 10:0, а Италия рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира

Гарри Кейн – один из лидеров сборной Англии. Фото: Gettyimages.com

15 ноября прошли последние матчи квалификации Кубка мира-2022 в группах С, F и I.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе I Польша неожиданно дома проиграла Венгрии -1:2.

Албания минимально одолела Андорру -1:0.

Сборная Англии разбила в гостях Сан-Марино – 10:0. Покер на свой счет записал форвард "Тоттенгема" Гарри Кейн.

Англия заняла первое место в группе. На втором месте – поляки.

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В группе С произошла основная сенсация. Действующий победитель Евро сборная Италии не смогла получить прямую путевку в Катар. Команда Роберто Манчини в гостях не смогла победить Северную Ирландию –0:0.

Шансом занять первое место в группе воспользовалась Швейцария, разгромившая сборную Болгарии – 4:0.

Таким образом, Швейцария опередила Италию на два очка и получила прямую путевку на Кубок мира. Италия будет играть в стыковых матчах.

В группе F Шотландия одолела досрочного победителя Данию - 2:0.

Израиль победил Фарерские острова – 3:2, а Австрия разгромила Молдову – 4:1.

Дания получила прямую путевку в Катар. Шотландия сыграет в стыках.

16 ноября сборная Украины сыграет отборочный матч отбора в Кубок мира против Боснии. Команду Петракова устроит только победа и неудача Финляндии в матче против Франции. Украинцы занимают третье место в группе. Отставая от финнов на два очка.