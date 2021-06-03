Англия победила соперника сборной Украины на Евро

Бакайо Сака второй сезон выступает за "Арсенал". Фото: REUTERS / Kai Pfaffenbach

В товарищеском матче перед Евро-2020/21 сборная Англии победила Австрию -1:0.

Игра прошла с преимуществом англичан, но и соперник сборной Украины на Евро не отсиживался в обороне.

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Оба тренера проводили ротацию и использовали различные сочетания игроков

Судьбу матча решил единственный забитый гол в начале второго тайма. Форвард "Арсенала" Букайо Сака принес победу хозяевам поля.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Сборная Украины сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. 3 июня национальная команда сыграет против Кипра товарищеский матч в рамках подготовки к Евро.