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четверг, 03 июня 2021 09:11

Англия победила соперника сборной Украины на Евро

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Англия победила соперника сборной Украины на Евро
Бакайо Сака второй сезон выступает за "Арсенал". Фото: REUTERS / Kai Pfaffenbach

В товарищеском матче перед Евро-2020/21 сборная Англии победила Австрию -1:0.

Игра прошла с преимуществом англичан, но и соперник сборной Украины на Евро не отсиживался в обороне.

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Оба тренера проводили ротацию и использовали различные сочетания игроков

Судьбу матча решил единственный забитый гол в начале второго тайма. Форвард "Арсенала" Букайо Сака принес победу хозяевам поля.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

3 июня национальная команда сыграет против Кипра товарищеский матч в рамках подготовки к Евро.

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Дата
03
июня

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