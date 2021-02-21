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воскресенье, 21 февраля 2021 11:30

Англия может забрать все матчи Евро-2021 себе

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Англия может забрать все матчи Евро-2021 себе
Стадион "Уембли" является лучшей ареной Англии. Фото Reuters

Великобритания предложит УЕФА провести весь чемпионат Европы по футболу в этом году у себя в стране. По прредварительно утвержденному плану он должен пройти в 12 европейских городах.

Министерство разработало план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. В стране заверяют, что это будет возможно намного раньше, чем в большинстве стран Европы. Первоначально, стадион "Уэмбли" должен принять полуфинал турнира, а затем финал 11 июля, но правительственные источники сообщили, что, если их попросят провести больше матчей, они дадут согласие, – сообщает Sunday Times.

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Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

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