Англия минимально победила Хорватию

Стерлинг стал автором единственного мяча. Фото: Reuters

Сегодня, 13 июня, сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия) и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забила сборная Англии. На 57-й минуте отметился вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Быстрая атака прошла у англичан. Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную — Стерлинг опередил защитника, выскочил на оперативное пространство перед воротами и пробил Ливаковича. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Англии.

В группе D, помимо англичан и хорватов, выступают национальные команды Чехии и Шотландии, которые проведут очную встречу завтра, 14 июня. Таким образом, Англия, набрав три очка, вырывается в лидеры своего квартета.

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Это была первая игра сегодняшнего дня . В 19 часов на поле выйдут сборные Австрии и Северной Македонии. В 22:00 Украина сразится с Нидерландами.