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суббота, 19 июня 2021 00:04

Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего

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Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
Команда Герета Саутгейта является одним из фаворитов Евро. Фото: Reuters

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Англии не смогла победить Шотландию -0:0.

Что нужно знать об игре в Лондоне?

Различные стили построения игры. Англия владела территориальным и игровым преимуществом, а шотландцы играли от обороны, вторым номером.

Англичанам было трудно преодолевать защиту соперника. Несмотря на контроль мяча сборной Англии почти не удавалось приближаться к воротам соперника. Три линии обороны шотландцев нивелировали преевагу соперника в классе.

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Опасные стандарты Шотландии. Гости пытались ничем не уступать сопернику. Шотландия имела свои моменты у ворот англичан, особенно опасными были стандарты.

Слабая игра лидера сборной Англии. Харри Кейн ничего особенного не показал на поле и был заменен.

Подопечные Герета Саутгейта не показали ничего, чтобы победить. Играли без скоростей и азарта

Судья пожалел Шотландию. В конце матча арбитр имел полное вправо ставить пенальти после падения Рахима Стерлинга, но пожалел гостей.

Англия разочаровала. Если Шотландия ничью может занести себе в актив, то Англия откровенно разочаровала. Подопечные Герета Саутгейта не показали ничего, чтобы победить. Играли без скоростей и азарта. Скорее шотландцы были ближе к победе.

Закономерный результат матча. Англичанам не хватало командной скорости. Их атаки были прогнозируемыми но не быстрыми. Команде Саутгейта хватало нестандартных решений. Шотландия имела свои шансы через стандарты и контратаки.

В другом матче группы Хорватии и Чехия не выявили сильнейшего -1:1.

После двух туров Чехия и Англия имеют по четыре очка. В Хорватии и Шотландии по одному баллу.

В следующем туре Англия сыграет против Чехии, а Хорватия сыграет с Шотландией.

21 июня сборная Украины будет играть с Австрии. Начало матча в 19:00.

Автор: Сергей Тищенко
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