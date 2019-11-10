Английский вратарь повторил подвиг Шовковского

Сток Сити когда-то играл с "Динамо" в Лиге Европы

В матче шестнадцатого тура Чемпионшипа случился досадный эпизод. Голкипер Барнсли Бредли Коллинс выбивал мяч вперед, но не сумел должным образом подсечь мяч, в результате чего его перехватил Сэм Клукас и забил гол в пустые ворота с центра поля.

Об этом сообщает "Телеграф".

В конечном итоге, Барнсли пропустил еще трижды от Сток Сити и проиграл – 2:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В день падения Берлинской стены упала оборона "Герты"

Сток Сити когда-то играл против киевского "Динамо" в Лиге Европы, а сейчас занимает 23 место в чемпионшипе.