Английский клуб хочет избавиться от экс-звезды "Шахтера"

Английский "Эвертон" выставил на трансфер экс-игрока "Шахтера" 28-летнего хавбека Бернарда,
Наставник "ирисок" Карло Анчелотти не видит бразильца в составе команды на следующий сезон, сообщает sport.ua
Итальянский тренер стремится существенно обновить состав команды, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за места в еврокубковой зоне.
Эффективность Бернарда кажется Анчелотти недостаточной, а потому он попросил клуб подыскать для бразильца другие варианты продолжения карьеры.
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В АПЛ Бернард выступает с 2018 года. За это время бразилец провел 66 матчей, в которых забил 5 мячей.
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