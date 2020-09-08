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вторник, 08 сентября 2020 16:08

Английский клуб хочет избавиться от экс-звезды "Шахтера"

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Английский клуб хочет избавиться от экс-звезды &quot;Шахтера&quot;
Бернард выступал за "Шахтер" 5 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Английский "Эвертон" выставил на трансфер экс-игрока "Шахтера" 28-летнего хавбека Бернарда,

Наставник "ирисок" Карло Анчелотти не видит бразильца в составе команды на следующий сезон, сообщает sport.ua

Итальянский тренер стремится существенно обновить состав команды, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за места в еврокубковой зоне.

Эффективность Бернарда кажется Анчелотти недостаточной, а потому он попросил клуб подыскать для бразильца другие варианты продолжения карьеры.

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В АПЛ Бернард выступает с 2018 года. За это время бразилец провел 66 матчей, в которых забил 5 мячей.

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