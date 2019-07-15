Английский клуб хочет избавиться от бывшего лидера "Шахтера"

Фред не входит в планы Сульшера на следующий сезон

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред может покинуть "МЮ" .

Турецкий "Галатасарай", заинтересован в аренде бразильца информирует "fotomac.com.tr".

По данным источника, турецкий клуб уже начал обсуждать возможную сделку с представителями "красных дьяволов". МЮ готов отдать Фреда в аренду на 1 сезон за 2 миллиона евро.

Напомним, Фред перешел в стан манкунианцев из "Шахтера" в июне прошлого года примерно за 60 миллионов евро. Однако заиграть на "Олд Траффор"д 26-летний бразилец так и не смог.

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В прошлом сезоне за Фред провел за МЮ во всех турнирах 25 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.