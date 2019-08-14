Английские клубы сегодня определят победителя Суперкубка

В составе Ливерпулясамым грозным форвардом считается победитель Кубка Африки египтянин Салах

Сегодня в Стамбуле будет сыграно матч за Суперкубок между "Ливерпулем" и "Челси". Напоминаем путь команд к решающему матчу.

"Ливерпуль" после поражения в Киеве в матче против "Реала" взял некоторое время на перестройку своих рядов. В группе с "Наполи" ПСЖ и "Црвеной Звездой" мерсисайдцы едва заняли второе место. Но дальше это уже была хорошо известная машина Юргена Клоппа, которая уничтожала все на своем пути.

2:0 и шестой Кубок чемпионов едет на берега Мерси

Самый титулованный еврокубковый боец ​​Англии выбил из турнира "Баварию", "Порто" и "Барселону", выиграв в каталонцев фантастическую игру на "Энфилде" со счетом - 4:0.

В финале против "Тоттенхэма" именно Салах и компания были фаворитами. Они и подтвердили свой статус. Сначала Мохаммед открыл счет с пенальти, а на 87 минуте бельгиец Ориги удвоил его - 2:0 и шестой Кубок чемпионов едет на берега Мерси.

"Челси" в начале сезона получил выдающегося тренера-тактика итальянца Маурицио Сарре. Попытка угнаться за лидерами емпионат Англии - "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" закончилась ничем. Вся надежда была на Лигу Европы.

В финале "аристократы" сошлись с "Арсеналом". "Челси" хуже играл в первом тайме, но в начале второго Оливье Жиру открыл счет. "Арсенал" бросился отыгрываться, но в течение 12 минут с 60 по 72 пропустил трижды. Хотя при этом один гол отыграл. 4:1 в пользу "Челси".

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Фаворитом сегодняшнего матча букмекеры считают "Ливерпуль".