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четверг, 09 мая 2019 09:00

Андрей Шевченко рассказал, какой клуб хочет тренировать в будущем

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Андрей Шевченко рассказал, какой клуб хочет тренировать в будущем
Андрей Шевченко хочет вернуться на "Сан - Сиро" теперь уже в роли тренера.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет вернуться в роли тренера в "Милан".

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что хочет однажды возглавить итальянский "Милан", за который выступал с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год в качестве футболиста.

"Это один из клубов моей жизни, но сейчас я сосредоточен на работе в сборной Украины. Однажды я бы хотел бы возглавить "Милан", потому что очень связан с клубом, болельщиками и бывшими одноклубниками. Возможно, когда наступит моя очередь ", - отметил Шевченко.

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Стоит отметить, что Андрей Шевченко выступал за "Милан" в общей сложности восемь долгих лет. За это время он успел провести за клуб 226 матчей и забить 127 мячей.

https://sport.ua
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мая

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