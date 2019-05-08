Андрей Шевченко рассказал, какой клуб хочет тренировать в будущем

Андрей Шевченко хочет вернуться на "Сан - Сиро" теперь уже в роли тренера.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет вернуться в роли тренера в "Милан".

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что хочет однажды возглавить итальянский "Милан", за который выступал с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год в качестве футболиста.



"Это один из клубов моей жизни, но сейчас я сосредоточен на работе в сборной Украины. Однажды я бы хотел бы возглавить "Милан", потому что очень связан с клубом, болельщиками и бывшими одноклубниками. Возможно, когда наступит моя очередь ", - отметил Шевченко.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выиграла "дело Мораеса" в дисциплинарном комитете УЕФА

Стоит отметить, что Андрей Шевченко выступал за "Милан" в общей сложности восемь долгих лет. За это время он успел провести за клуб 226 матчей и забить 127 мячей.