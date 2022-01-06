Анчелотти указал на недостаток Лунина

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского вратаря Андрея Лунина в матче Кубка Испании против "Алькояно".

Итальянский тренер отметил игру Лунина на линии и указал на ошибки.

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"Лунин очень хорошо сыграл на линии, уверенно. Были некоторые ошибки во время игры ногами, но мне нравится вратарь, остающийся на линии. Игру ногами можем улучшить.

Конечно, он может стать лучше, если будет играть. Это совершенно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, как не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги", – цитирует Анчелотти Marca.

Команда украинца победила в гостях соперника – 3:1. "Алькояно" представляет третью по силе лигу Испании Сегунду Б. Матч против "Алькояно" стал для Лунина вторым за время выступлений за "Реал" с 2018 года. Предыдущий матч украинский вратарь сыграл в начале 2021 года против того же "Алькояно" в Кубке Испании. Тогда мадридцы вылетели из турнира, проиграв -1:2. В чемпионате Испании "Реал" лидирует в таблице. Следующую игру команда Карло Анчелотти проведет 8 января против "Валенсии".