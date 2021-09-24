Анчелотти пообещал Лунину игровое время в "Реале"

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин будет получать игровую практику в мадридском "Реале".

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти доволен формой украинского вратаря.

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"Проблема в том, что вратарь - это своеобразная позиция. За спиной Тибо Куртуа - очень сильный игрок.

Мы хотим предоставить ему игровое время, несколько минут, но я не знаю когда. Он заслужил, чтобы сыграть. И скоро сыграет", - цитирует Анчелотти AS.

Андрей Лунин провел только один матч за "Реал" за три года. Украинец имеет статус дублера Тибо Куртуа. На октябрьские матчи сборной Украины Лунин попал в резервный список.