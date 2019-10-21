Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 36216
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 954
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1755
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2988
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2259
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2934
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3141
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4824
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ
Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ
В Норвегии вратарь забил гол на последней минуте игры ударом со штрафного
В Норвегии вратарь забил гол на последней минуте игры ударом со штрафного
Голевая феерия "Аталанты" и победа "Ман Сити": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Голевая феерия "Аталанты" и победа "Ман Сити": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Игрок итальянского клуба посвятил невероятный гол больной раком жене
Игрок итальянского клуба посвятил невероятный гол больной раком жене
"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов
"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4689
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7281
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1728
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 171
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
понедельник, 21 октября 2019 20:11

Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ

  Комментировать
Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ
Нападающему "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано удалось визанчитися внеймовирно эффективной шайбой. Фото: nhl.com

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано отличился невероятно эффектным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Даллас Старз".

Об этом пишет "УНИАН"

Милано, получив передачу, сначала пробросил шайбу между ног соперника, а потом завел клюшку за левую ногу и отправил шайбу в сетку броском из-под конька.

"Не нужно ждать до апреля. Вот вам" Гол года "," Реакция тренеров прекрасна "," Это невероятно "," Один из лучших голов всех времен ", - комментируют шайбу болельщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок итальянского клуба посвятил невероятный гол больной раком жене

В итоге эта шайба стала победной – "Коламбус" обыграл "Даллас" со счетом 3:2 и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Даллас" идет на предпоследнем месте Западной конференции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 56826
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 49411
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 30955
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 27081
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 24471
Спорт
Коломойский решил возродить "Днепр"
Коломойский решил возродить "Днепр" Просмотров: 675
В Норвегии вратарь забил гол на последней минуте игры ударом со штрафного
В Норвегии вратарь забил гол на последней минуте игры ударом со штрафного
 Просмотров: 855
Гвардиола расхвалил главного конкурента Зинченко
Гвардиола расхвалил главного конкурента Зинченко Просмотров: 333
"Динамовцы" пригласили раненых бойцов АТО на матч с "Александрией"
"Динамовцы" пригласили раненых бойцов АТО на матч с "Александрией" Просмотров: 117
Голевая феерия "Аталанты" и победа "Ман Сити": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Голевая феерия "Аталанты" и победа "Ман Сити": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
8
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
7
Появилось видео с Луценко в Лондоне
6
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
2
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
Голосов: 57
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua