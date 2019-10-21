Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ

Нападающему "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано удалось визанчитися внеймовирно эффективной шайбой. Фото: nhl.com

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано отличился невероятно эффектным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Даллас Старз".

Об этом пишет "УНИАН"

Милано, получив передачу, сначала пробросил шайбу между ног соперника, а потом завел клюшку за левую ногу и отправил шайбу в сетку броском из-под конька.

"Не нужно ждать до апреля. Вот вам" Гол года "," Реакция тренеров прекрасна "," Это невероятно "," Один из лучших голов всех времен ", - комментируют шайбу болельщики.

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В итоге эта шайба стала победной – "Коламбус" обыграл "Даллас" со счетом 3:2 и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Даллас" идет на предпоследнем месте Западной конференции.