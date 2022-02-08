Американский фигурист установил рекорд на Олимпиаде

Нейтан Чен собрал самые высокие баллы за историю Олимпиад. Фото: Gettyimages.com/

На Олимпийских играх в Пекине был побит мировой рекорд в фигурном катании.

Мировой рекорд установил американец Нейтан Чен, сообщает "24 канал".

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Американец завоевал лучшие баллы в истории в мужском одиночном катании.

Он заработал 113.97 балла и опередил ближайшего соперника японца Юму Кагияму почти на шесть баллов.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю – 111.82 балла. Он составил его на чемпионате четырех континентов 2020 года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.