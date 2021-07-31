Американка выиграла седьмое золото олимпиад

Кэтлин Ледеки взяла реванш в Ариарны Титмус. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Токио разыграли еще четыре комплекта наград в плавании. Победители установили два новых мировых рекорда, а серебряный призер обновила рекорд Океании

В мужском плавании на 100 метров баттерфляем победу отпраздновал американец Калеб Дрессел и стал пятикратным олимпийским чемпионом.

Он не только взял золотую медаль, но и обновил собственный мировой рекорд. Также ему принадлежит олимпийский рекорд в этой дисциплине (49.71).

В женском заплыве на спине на 200 метров золотую медаль завоевала Кейли Маккиоун из Австралии. Это уже третья медаль для австралийки в Токио. Ранее она принимала золото на 100-метровке и бронзу - в комбинированной смешанной эстафете. Она выиграла полторы секунды в австралийки Ариарны Титмус.

В заплыве на 800 метров вольным стилем среди женщин победу отпраздновала знаменитая американка Кейти Ледеки, которая завоевала в Токио уже четвертую награду, а в целом это ее 10 медаль на Олимпийских играх! Из них - семь золотых.

А в смешанной эстафете 4х100 м комплексным плаванием олимпийскими чемпионами по мировым рекордом стали британцы.

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На соревнованиях легкоатлеток в беге на 400 метров с барьерами сразу две украинки пробились в полуфинал. Анна Рыжикова показала третье время, а Виктория Ткачук - седьмой. Полуфиналы состоятся 2 августа.